“Mijn vader kwam uit een straatarme familie in Caïro. Op zijn vierde raapte hij sigarettenpeuken op om bukshag van te maken, die verkocht hij om te kunnen overleven. Uiteindelijk schopte hij het tot werktuigbouwkundig ingenieur. Hij wilde het leger niet in en is toen via Algerije en Marseille naar Nederland gevlucht. Daar zat hij, op Centraal Station in Amsterdam met een dekentje en een potje honing, maar binnen de kortste keren was hij manager van een restaurant. Daar heeft hij de ervaring opgedaan om uiteindelijk voor zichzelf te beginnen, die ouwe heeft goed geboerd. Mijn Nederlandse moeder kwam hij tegen tijdens het werk, die was elf jaar jonger. Liefde op het eerste gezicht. Mijn vader is overleden, mijn moeder is nu 67.”

“Op de Rietveld zat ik een beetje te knippen in Albert Heijn-tasjes en toen zag ik plotsklaps dat ik Allah in het Arabisch kon maken van het logo, in een perfect leesbaar typografie. Uiteindelijk werd dat het hoofdthema voor een mozaïek in een lege supermarkt, die een maand lang tijdens Ramadan als moskee werd gebruikt. Dat was mijn eerste project en ik haalde meteen de media, niet op de kunstpagina, maar - als een bomaanslag - op de voorpagina. Er werden zo’n zeventig dreigbrieven naar de Albert Heijn-moskee gestuurd, niet van moslims, maar van autochtone Nederlanders die verschrikt waren over de vijandelijke overname van hun Albert Heijn-logo. De wereld op zijn kop, ik had dat niet kunnen verzinnen. Hafid Bouazza zei me eens dat ik de islam in de kamers in mijn hoofd moest opvegen, maar het onderbewustzijn kan je nooit uitzetten. Hafid ging voorbij aan het feit dat wat je weet, is wat je herkent: in mijn geval Allah, dus.”

“Ik groeide op in Amsterdam-Noord en werd van alle mogelijke lagere scholen afgeschopt, door docenten die uiteindelijk pedofiel bleken te zijn en netjes werden opgehaald door de politie. Ik zal te mondig en onafhankelijk geweest zijn, geen goed prooidier voor grijpgrage viespeuken. Ik leerde nét genoeg Koran, en bad vijf keer per dag. Ik had een neurotische stoornis en dan zat ik maar te prevelen en te prevelen, en ik vond dat ik de soera’s niet goed uitsprak. Daar werd ik nog knettergekker van. Mensen waren toen al bang voor mij, die bezeten mafkees die met opengesperde ogen in een hoekje koranteksten zat uit te braken. Misschien overdrijf ik enigszins omdat ik met terugwerkende kracht ook van mezelf horror wil maken.”

“Ik word uitgekotst door luie journalisten, omdat er door Yoeri Albrecht valselijk werd gesteld dat ik betrokken zou zijn geweest bij een mishandeling, alsof ik een terrorist zou zijn. Ondanks dat dergelijke valse beschuldigingen in zekere zin de perfecte verantwoording zijn voor de heftige thema’s in mijn werk, blijft het nog steeds karaktermoord in Stasi-stijl. Gesterkt door de wijsheden van Ischa, ga ik desalniettemin gewoon lekker door. Ik heb natuurlijk ook al een slechte reputatie omdat in de film Plastic Harem mijn performance als chique pooier in Egypte - die daar omringd was door prostituees en boeven en politici en miljardairs - werd gezien als een waarheidsgetrouw document, en niet als kunstwerk (de omgeving klopt wel, alleen mijn rol daarin was nogal wat complexer).”

“Behalve van deze onderbewuste invloed van de islam op mij en mijn werk, maak ik ook (bewust) gebruik van de percepties van en projecties op de islam. Zo wordt de islam wel eens gezien als een doodscultus. Het gruwelijke verhaal dat je in de hel steeds weer verbrandt en dat je steeds weer je huid terugkrijgt, komt herhaaldelijk terug in mijn werk – van mijn aanmelding op de Rietveld ( Kirac 6) , tot recentelijk in mijn samenwerking met Michel Houellebecq op wiens huid ik hyperfocus in een schilderij dat ik van hem maak.”

Historicus en auteur Perry Pierik over Plastic Harem en Tarik Sadouma:

In een eerdere filmproductie gekoppeld aan kunst, stond Sadouma stil bij de positie van de vrouw in de Egyptische samenleving. Het Midden-Oosten verlekkert zich aan westerse decadentie en porno, maar is tegelijkertijd opgesloten in traditie en determinisme. Binnenskamers lonken de vrijheden… waar de gewone man verlangend en tegelijkertijd met minachting naar kijkt. Een samenleving is uit het lood geslagen. ‘I’m te boss’ zegt de minnares, wetende dat zij om diezelfde regels op het Tahrirplein direct zou zijn uitgeleverd aan woede en verkrachting door een wellustige menigte vol opgekropt zaad en frustratie. Tarik rukt het schootkleed van de hypocriete samenleving af. De positie van een soort ‘Freud’ voor de Arabische wereld en een corrigeerde spiegel voor het westen – ‘zie, niet iedere allochtoon is een achtergestelde geitenneuker’ (om met Theo van Gogh te spreken) – is Tarik op het lijf geschreven.

Salima el Musalima

“Ik was gisteren in Brussel bij een groot congres voor vrouwelijke imams, op uitnodiging Salima Essakkati alias Salima el Musalima. Ik heb haar ontdekt toen ze nog op de AKI in Enschede zat. Ze noemt mij haar mentor, ziet in mij, een kunstenaar die ook speelt met stereotyperingen die hij naar zijn hoofd krijgt geslingerd: een soort van bondgenoot. Die conferentie van vrouwelijke imams was echt een fantastische en inspirerende mislukking. De strenge, lesbische Turkse imama uit Berlijn - waar jij en Salima heibel mee kregen - was er ook, omringd door bodyguards die overal spoken leken te zien, onhandig lomp, zoals je in Egypte ook weleens de veiligheidsdienst had rondbuizen om journalisten te intimideren. Je zou nog kunnen zeggen dat dat was omdat er gevaar was uit de moslimhoek. Maar er waren helemaal geen moslims. Wel was er een pennenlikker van de EU die in burger leiding gaf aan dit zooitje, die ons even kwam vertellen dat we het filmmateriaal niet mochten gebruiken waar hij - expres - in beeld liep. Echt Bananenrepubliek zeg maar, Eurabia!!!

Salima zelf schitterde: ze was de perfecte samenvatting van alle gedachtekronkels daar, maar dan zonder de zelfingenomen pretenties van een stel wereldverbeteraars die even de islam gaan hervormen tot de LGBTQ/vrouwenbeweging in soepjurk. De meeste van die imams waren natuurlijk vooral erg boos op moslimmannen. Het patriarchaat moet dood, werd er uitgelegd. ‘Opkomen voor moslims,’ was schijnbaar hetzelfde als moslimvrouwen van moslimmannen bevrijden. Het liefst door ze meteen naar de dichtstbijzijnde lesbobar te jagen, zeg maar. ‘Helemaal geen slechte wending voor mijn films die niet gespeend zijn van een gezonde dosis erotiek, Duizend-en-een-nacht’, dacht ik nog.”

Feminazisme

“Ik zat er naast, zo werd daar in Brussel vrij snel duidelijk. Misschien keek ik iets te vrolijk, mannen horen schijnbaar naar de grond te kijken voor de voeten van Lady Imams. Ik werd er in de eerste koffiepauze al uitgeflikkerd. Ik was te aanwezig. Niet werkelijk, maar als gevoel, werd me verklaard in het academisch jargon van het feminazisme. Heel erg jammer, want de imamma’s kwamen juist met hele spannende, explosieve en revolutionaire ideeën. Als je hun plannen loslaat op een flinke islamitische achterbuurt in Nederland, heb je zo je eigen Gaza, kortom geweldig voor mijn kunst.”