Er is de laatste tijd veel te doen om Curtis Yarvin, bekend van zijn blog Unqualified Reservations waar hij schreef onder het pseudoniem Mencius Moldbug, en tevens van zijn filosofische neo-reactionaire beweging / stroming (NRx) The Dark Enlightment. Beweegt zich daarmee in kringen van Steve Bannon en allerlei hoekvlagfiguren, of werd althans in die hoek gedrukt, en daarmee (ook) in de kringen van Donald Trump en JD Vance. Laatstgenoemde haalt Yarvin zelfs aan als inspiratiebron en daarmee katapulteert de denker, omgeven door allerlei opgeheven vingertjes, in het veld van de mainstream. In de New York Times: "For a long time, Curtis Yarvin, a 51-year-old computer engineer, has written online about political theory in relative obscurity. His ideas were pretty extreme: that institutions at the heart of American intellectual life, like the mainstream media and academia, have been overrun by progressive groupthink and need to be dissolved. He believes that government bureaucracy should be radically gutted, and perhaps most provocative, he argues that American democracy should be replaced by what he calls a “monarchy” run by what he has called a “C.E.O.” — basically his friendlier term for a dictator. To support his arguments, Yarvin relies on what those sympathetic to his views might see as a helpful serving of historical references — and what others see as a highly distorting mix of gross oversimplification, cherry-picking and personal interpretation presented as fact."

Met recente artikelen in The New Yorker ('Curtis Yarvin’s Plot Against America'), CNN ('Curtis Yarvin wants to replace American democracy with a form of monarchy led by a 'CEO'') maar natuurlijk ook in onze eigen pamperfabriekjes Trouw ('Deze obscure ‘Dark Maga’-ideoloog heeft een buitensporige invloed op Trump') en de Volkskrant ('Was Curtis Yarvin, inspiratiebron van JD Vance, maar een obscure webdenker gebleven') buitelt iedereen over elkaar heen om er A) überhaupt iets van te snappen (moeluk) en B) iets van te vinden (stom!).

Neem die ovenschaal aan informatie tot u als uitgangspunt en voeg daarbij een vriendschap met de vrije geesten van de Amsterdamse kunstenaarsclub The Unsafe House - het geesteskind van Tarik Sadouma -, tel daarbij op de aanwezigheid van de voormalige Libanese minister Farès Boueiz, een lang gesprek, een boel gekke gekkigheid en een zwoel zweempje Ruth Spetter en dan krijg je dus een gesprek in de Unsafe Interview Series: "During his voyages, Artist Tarik Sadouma (a.k.a Jaafar El-Hazred) meets people who inspire his art. He moves from muse to muse, looking for clues in the hope of finding something profound, something ineffable. In some cases, Sadouma is curious about what will emerge when he hooks up his relations and connects them on premises outside the scope of art. (...) This particular interview took place beginning September, 2024, almost three months before the Assad regime fell."

KUNST he, mensen.