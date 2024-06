Beroepsgroep wiens veiligheid in het geding is: agenten politici treinconducteurs jonge creatieve vrouwen die te gast zijn bij interviewpodcasts van de Volkskrant ambulancepersoneel schrijvers. Juist ja, die zochten we - schrijvers. Van het zieke aapje Philip Huff, het belegen literaire wonderkind Daan Heerma van Voss, tot die ontzettende pedaalemmer van een Ilja Leonard Pfeijffer - allemaal gaan ze met een noodknop door het leven, en gelukkig maar, want anders waren ze ons hoogstwaarschijnlijk ontvallen, of beter gezegd ontnomen, weinig doet de stoppen bij de gemiddelde Nederlander immers zo ver doorslaan als literaire fictie.

Gelukkig is er sinds vandaag een meldpunt waar bedreigde taalvirtuozen terecht kunnen: SchrijversVeilig. Met dank aan intiatiefnemers de Auteursbond en het ministerie van OCW, die er voor hebben gekozen de proefballon eerst op te blazen, en daarna de noodzaak pas te onderzoeken, lezen we op de site: 'In de tweede helft van 2024 zal SchrijversVeilig een onderzoek publiceren dat gedaan wordt onder auteurs om de grootte van de problematiek inzichtelijk te maken.'

Op diezelfde site kunnen schrijvers vast een toolkit bestellen, bestaande uit een flyer, checklist online veiligheid, een webcamcover, en een pen. Vooral die laatste is handig natuurlijk - het woord als wapen. In Trouw lezen we bovendien dat projectleider Peter ter Velde het afgelopen jaar niet stil heeft gezeten en SchrijversVeilig achter de schermen al op volle toeren draaide. Zo kregen tien auteurs een weerbaarheidstraining, waarbij ze onder andere leerden hoe ze hun Facebook beter kunnen afschermen*.

Hartstikke nobel natuurlijk, al we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er efficiënter manieren zijn om het vrije woord te verdedigen, en voor arme drommels als Lale Gül en Pim Lammers zet een meldpunt al helemaal geen zoden aan de dijk.

Ideetje voor wie de veiligheid van schrijvers écht wil garanderen: de btw nog een procent of veertig omhoog.