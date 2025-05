Als u geen zin meer heeft in dat Engelse onderonsje in de Europa League en nog eens iets wil opsteken van wat men wél cultuur kan noemen: welkom! We moeten het hebben over Willem Frederik Hermans, een van 's lands beruchtste en meest gevierde schrijvers ooit. Van de 'mislukkingskunstenaar', die Nederland verliet (maar niet losliet) voor Parijs en Brussel, is uiteraard bijkans alles al bekend. Zo zijn er zo'n tien jaar geleden twee kloeke boeken over zijn leven verschenen van Willem Otterspeers hand en staat veel van wat hij vond en dacht geschreven of op beeld. Toch zagen wij op YouTube iets gepubliceerd wat we nog niet eerder hadden gezien: een video uit 1968 waarin Hermans in zijn hoogtijdagen wordt geïnterviewd door Trino Flothuis, een van de weinige journalisten waar Hermans over te spreken was, maar die niet lang na het interview op dertigjarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Enfin, úw geestelijk welzijn kan maar beter worden opgevrolijkt, en wel door de in dit specifieke interview bijzonder milde en geestige Hermans. Geniet hierboven daarom van het schitterende pareltje van een interview over onder andere de democratie in Nederland, 'het onweerhoudbaar meegetrokken worden in het establishment van D66' (vooruitziende blik toen van WFH), de gemiddelde Nederlander en zijn gewezen schrijfbroeder en toenmalig rivaal Gerard Reve. Hieronder klikken voor nog meer Hermansgoud, als u daarvan houdt.