De Engelsen zijn met bleke koppies, voetbalshirts, bier, geschreeuw en vlaggen in Spanje! Alleen vechten ze deze keer niet tegen de Spanjaarden, maar tegen andere mensen die met bleke koppies, voetbalshirts, bier, geschreeuw en vlaggen (ja Engelsen dus) in Spanje zijn. En wel hierom: Tottenham Hotspur en Manchester United, bekend van Ajax verslaan op de Europese velden, mogen er in de competitie dan misschien niks van bakken, ze hebben wel mooi de Europa League gedomineerd en staan nu tegenover elkaar in de finale. Dat is ze gelukt met voetballers als Maguire, Lindelöf, Hojlund, Bentancur, Udogie, Porro en Van de Ven, De Ligt en Zirkzee. Dat Nederlandse tintje pakken we maar mooi mee! De Engelsen winnen hoe dan ook vanavond maar hee: er wint ook hoe dan ook een Nederlander: win-win situatie van jewelste hoor! Na de wedstrijd gaan die Engelsen gewoon weer door met wat veel belangrijker is dan voetbal: zuipen. Wel even hopen dat het niet zo gezellig wordt gisteravond. Maar goed: we schakelen nu snel over naar Gary Lineker van de BBC Vincent Schildkamp van Ziggo (gratis en voor niets te bekijken) op Wembley in San Mamés te Bilbao voor de aftrap van de razend spannende finale van de Engelse Europa League!

Update - Johnson prutst hem erin na een heerlijke voorzet: 1-0 voor Spurs!

Update - Rust. Niet de beste wedstrijd aller tijden, maar ach finales zijn altijd saai. Amad Diallo kan wel ballen hè!

Update - Bal wordt ff met een halve omhaal van de lijn gehaald door Van de Ven.

Update - United komt STEEDS dichterbij maar de tijd gaat nu dringen.