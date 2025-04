Hee kijk, dat is leuk, een podcast met drie kerels die slap ouwehoeren over of podcasters er nog mee wegkomen om alleen maar slap te ouwehoeren, dat wil zeggen, podcasters van het kaliber Joe Rogan. Moet die met zijn tientallen miljoenen-publiek beter zijn best doen om te voorkomen dat hij antisemitisme en daaraan verwant gedachtegoed de wereld in pompt, of is dat truttig gezanik? Douglas Murray was bij Rogan te gast en opende frontaal de aanval. Kwam hem op veel kritiek te staan, maar ook op bijval, van oa Konstantin Kisin (TRIGGERnometry) en Sam Harris (Making Sense). Verder: Civitas Cristiana trekt noodgedwongen jarenlange haatcampagne tegen Pim Lammers in, en Timon Dias enigszins somber gestemd omdat de generatie die voor onze vrijheid vocht in WOII uitsterft en Palestina-activisten dodenherdenking dreigen te kapen.

Nou, en prettig Pasen nog hè.