Onze krijgsmacht moet zich versneld in gereedheid brengen voor een eventuele inzet, schrijft generaal Onno Eichelsheim in een dagorder aan alle medewerkers van defensie. Zo'n dagorder is uitzonderlijk en is bedoeld voor 'bijzondere mededelingen', aldus een woordvoerder tegen de NOS. Het gaat dan natuurlijk over de dreiging van de Russen. Er zijn volgens Eichelsheim twee opties: Rusland en Oekraïne sluiten vrede en Nederland moet klaar zijn om deel te nemen aan een internationale vredescoalitie, of het grondgebied van de NAVO wordt bedreigd en 'we' moeten in actie komen.

"Ik weet dat versneld gereedstellen veel vraagt. Maar het is nodig. (...) Rusland test onze alertheid, bestudeert onze paraatheid en schat onze gereedheid in. De dreiging neemt toe. Vrijheid is niet meer vanzelfsprekend en Europa moet meer zelf doen om veilig te blijven", aldus Eichelsheim. Volgens Clingendael-deskundige Dick Zandee is de dagorder vooral bedoeld om Rusland 'af te schrikken'.

Wij hebben na jaren van uitholling van de krijgsmacht onze hoop gevestigd op het Rintje Ritsma Regiment en de Sven Kramer Compagnie. Oude tijden herleven. De Russen liggen bibberend van de kou in hun schuttersputjes aan de Grebbeberg terwijl onze jongens op hoge noren gewapend met een pan snert en vele plakken roggebrood het ene Friese dorp na het andere Friese dorp bevrijden. En iedere soldaat die heeft meegeholpen aan het verjagen van de Russen krijgt een Kruisje.