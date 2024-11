Het platform The Real World van Andrew Tate, de man die graag iedereen die het niet met hem eens is een flikker noemt en wat ons betreft juist daarom een hoog John Travolta-gehalte heeft, is al een aantal dagen gehackt. Nou is dat verder best iets dat we een schreeuwlelijke vrouwenuitbuiter gunnen, maar dat daarbij ook de gegevens van 800.000 onzekere jochies met een account op het platform worden gelekt vinden we wel sneu. Onder de gedoxte gebruikers, die allemaal maandelijks 50 dollar betalen om lid te zijn van het platform, zijn ook minstens 600 Nederlanders volgens RTL Nieuws. Dat zijn natuurlijk die 600 Amsterdamse jongeren die ervoor zorgen dat homo's niet meer over straat kunnen, OF NIET?! Nou nee, het lijkt te gaan om een bredere groep. "Zo gebruiken studenten het mailadres van hun hogeschool, maar er is ook een aantal grote Nederlandse bedrijven in de lijst met gelekte mailadressen te zien. Ook gebruiken veel leden de e-mail van hun eigen bedrijf."

Dus er zijn mensen die bij GROTE NEDERLANDSE BEDRIJVEN werken en levenslessen opdoen bij ANDREW TATE?? Dit land is ziek.