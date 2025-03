Florida Attorney General @JamesUthmeierFL says he's opened criminal investigation of Tate brothers, @Cobratate & @TateTheTalisman : "These guys have themselves publicly admitted to participating in what very much appears to be soliciting, trafficking, preying upon women..." pic.twitter.com/FYIfbDKCBu

Tristan maar vooral islamitische bekeerling Andrew Tate, bekend van zelf in talloze video's niet alleen doen maar zelfs DOCEREN van hetgeen waarvoor ze aangeklaagd worden in Roemenië, Engeland en nu dus ook in Amerika: mensenhandel en seksueel misbruik. Florida's Attorney General James Uthmeier schrijft en licht bovenstaand verder toe: "Last week, I directed my office to work with our law enforcement partners to conduct a preliminary inquiry into Andrew and Tristan Tate. Based on a thorough review of the evidence, I’ve directed the Office of Statewide Prosecution to execute search warrants and issue subpoenas in the now-active criminal investigation into the Tate brothers."

Het blijft onduidelijk welke rol Trumps diplomaten nou precies hebben gehad in het ontbinden van het Roemeense uitreisverbod. Maar dat Florida niet op ze zit te wachten is duidelijk. Andrews nieuwe kaart het Trump en DeSantis tegen elkaar opzetten, zie onderstaande tweet. Benieuwd waar ze hierna eindigen.