Vrouwen worden geïntimideerd. Had Amsterdam al een onderzoekje naar gedaan en daar kwam uit dat de daders toch vooral 'groepen' en 'mannen' zijn. Goh nou! Nu wil D66 020 vrouwenhaat gaan aanvliegen als 'ideologisch extremisme'. Zeg maar zoals de islam enzo. Maar waarom worden die vrouwen volgens Het Parool eigenlijk geïntimideerd? "Vaak wordt hierbij gewezen op de impact van influencers als Andrew Tate." En natuurlijk: de 'incelcultuur'. "Een incel is iemand die geen seks heeft maar dat wel wil, en vrouwen de schuld geeft dat het niet lukt seks te hebben." O ja! Gelukkig wil D66 onderzoek doen: "Hofland roept in zijn voorstel op tot onderzoek naar de oorzaken van radicalisering op dit vlak, specifiek onder jongeren, om zo de ontwikkeling in kaart te brengen." Goed idee! En dan maar hopen dat z'n baasje - Rutger Groot Wassink van GroenLiks - de uitkomsten van het rapport niet onder het tapijt moffelt!