AHAAAA. Het mysterie rond de hack waarmee alle namen en werkgerelateerde contactgegevens van iedereen binnen het Nederlandse politieapparaat zijn buitgemaakt (wat vooral erg lullig is voor de undercover-tak want ja die cover is nu wel zo'n beetje weg he) begint zich nu echt te ontrafelen. In de T. lezen we antwoorden op de belangrijkste vragen, namelijk WIE en HOE. Nou, het waren dus drum roll DE RUSSEN. Goh. Veel schokkender is echter het antwoord op de vraag HOE. "De grote politiehack kon ontstaan door een fout van een politievrijwilliger uit de eenheid Oost-Nederland. Hij zou op een linkje met malware hebben geklikt waarna de man onbedoeld Outlook openzette voor de hackers"

Oke, even ademhalen. We leven dus in een land. Een land waar je als VRIJWILLIGER bij de REGIONALE politie met ÉÉN KLIKJE de veiligheid van het godganse Nederlandse politieapparaat kunt VERNAGGELEN. KLIK, PATS. Alles naar de Russen. We hadden graag de verbazing op de gezichten van de hackers gezien toen ze doorhadden dat ze met ZO'N ONGELOFELIJK AMATEURISTISCHE SCHIJTVIJAND te maken hadden. Stel je het nou gewoon even van de andere kant voor. Dat je een of andere roostermaker of amateurdiender in Deventer Zuid probeert te phishingmailen en dat je ineens contactgegevens van ALLE Nederlandse politiemedewerkers in handen hebt. Het is een beetje alsof je overvallen wordt op straat en dan zegt HEE zal ik anders gewoon ff EEN MILJARD overmaken? Sjongejongejonge.