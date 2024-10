We kunnen er toch over praten?

Kijk. En dit is dus waarom er in Nederland nooit een serieus maatschappelijk debat op gang komt. Schrijft een ervaringsdeskundige eens een keer een boek over de zegenrijke invloed van de islam op onze samenleving, wordt dat boek angstvallig geheim gehouden, maar wel via overheidskoeriers (?!) bezorgd aan verschillende politici. Ja dat leest u goed, Mohammed Bouyeri (een auteur naar wiens werk door de literaire gemeenschap reikhalzend werd uitgekeken sinds het uitlekken van zijn briefwisseling met Ridouan Taghi) heeft een boek over de Islam geschreven, dat boek telt 139 kantjes, en de inhoud ervan is bekend bij Ferdinand Grapperhaus, Farid Azarkan, Thierry Baudet, Kees van der Staaij, medewerkers van de DJI, de redactie van EenVandaag, islamoloog Joas Wagemakers, terrorisme-expert Bart Schuurman (geen familie, denken we, red.) en Gijs van de Westelaken. Niet een gezelschap dat elkaar iedere maand op een kringverjaardag tegenkomt, maar wel mensen die nu eindelijk weten dat er maar één God bestaat, namelijk Allah en dat Mohammed zijn profeet is. Wij eenvoudige stervelingen moeten helaas nog even wachten op dit religieuze inzicht en ons bedruipen met een samenvatting:

"In zijn boek bekritiseert Bouyeri de atheïstische opvattingen van de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins. In het boek 'God als misvatting' stelt Dawkins dat een bovennatuurlijke schepper vrijwel zeker niet bestaat en dat religieus geloof een waanidee is. "Bouyeri is duidelijk beledigd. Hij wil zijn lezers ervan overtuigen dat Dawkins ongelijk heeft", zegt terrorisme-expert Schuurman. "Dat er genoeg bewijs is voor het bestaan van God en de goddelijke oorsprong van de Koran.""

En we weten allemaal dat Bouyeri flink kan uithalen als hij beledigd is. Vooralsnog is dit onze dark horse voor de MediaMarkt Publieksprijs 2025.