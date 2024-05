Nog meer gedoe voor die lieverd Khalid Kasem. Een anonieme advocaat (vermoedelijk niet Royce de Vries, red.) heeft aangifte tegen hem gedaan vanwege oplichting. U weet wel, de oplichting van een klant die hij niet toe wilde geven, omdat hij liever wilde toegeven dat hij een ambtenaar had omgekocht (opname DAARR). "De advocaat in kwestie, die anoniem wil blijven, heeft begin april aangifte van oplichting tegen Kasem gedaan bij het OM. Naar verluidt zou de manier waarop de deken de affaire rond Kasem heeft afgedaan schadelijk zijn voor de advocatuur." (zie daarvoor ook: OOK GELEKTE OPNAME PETER R.: Khalid Kasem beschuldigd van aannemen betaling in natura) Het OM gaat de aangifte behandelen nadat het onderzoek van de rijksrecherche naar Kasem is afgerond. "Kasem wil zelf niet reageren op de aangifte. ,,Dit is de zoveelste losse flodder in een opgeklopte zaak. Ik ga daar verder niet op reageren.”" Wordt dus mogelijk vervolgd.

OPVALLEND: "De Rijksrecherche is, net als de deken, in het bezit van de bewuste geluidsopnamen. Daarnaast heeft zij ook sms’jes gekregen van betrokkenen, die tijdens verhoren openhartig hebben verklaard over Kasem."