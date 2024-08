Dus: een stel krakers gooit ruiten in en besmeurt gebouwen met verf wegens "ties to Israel" en "cop friends" en schrijft dat trots op het internet. Dan zou je zeggen, als het jouw gebouw is: 'wat een eikels, ik doe aangifte en ga proberen de schade op de daders te verhalen'. Maar dan nu het probleem: de vernielde gebouwen zijn van de Universiteit van Amsterdam, de UvA. En het bestuur van de UvA weet: de belastingbetaler betaalt toch wel. Dus kan ons die ingegooide ruiten schelen. Maakt ons die verf uit. Ja, we moeten een bedrijf bellen om de schade te herstellen, dat is een beetje gedoe. Maar aangifte doen? Nee joh. Waarom zouden we. "De woordvoerder van de UvA kan de vernielingen op de andere locaties niet verifiëren. Ze laat weten dat er waarschijnlijk geen aangifte gedaan zal worden van het vandalisme. „Het is iets dat we zullen moeten repareren, dat is heel erg jammer.”" Heel erg Jammer!

UPDATE: Weet u welke universiteit wél aangifte doet?