Vandaag gesproken met de Rijksrecherche. Ik ga aangifte doen vanwege het lekken van mijn reisprogramma in Israël. NRC maakte daar melding van kort nadat onze ambassade in Israël was geïnformeerd. Het brengt de veiligheid van mij + mijn beveiligers in gevaar. Totaal onacceptabel.

Ineens floepte Kati Piri er in de plenaire zaal van de Tweede Kamer uit dat minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken komende week naar Israël en de Palestijnse gebieden afreist en dat Geert Wilders op de koffie zou gaan bij Netanyahu. Het bericht over de reis van Wilders verscheen in vorige week in de NRC. Maar: van die reizen mocht dus helemaal niemand de details weten. Zojuist maakte Geert Wilders bekend dat hij aangifte zal doen van het lekken van de info. Het is de vraag welke gek op het ministerie van Buitenlandse Zaken het niet zo nauw neemt met dingen als... De veiligheid van Nederlandse politici. Vanmorgen verschenen ook al stukken uit vertrouwelijke documenten van het ministerie op RTL Nieuws. Zijn ze wel helemaal LEKKER??

UPDATE: De Israël-reis van Wilders lijkt een zoveelste crisis te worden. Greet bezoekt namelijk onder andere enkele illegale nederzettingen in Palestijns gebied en dat mag dus niet volgens de afspraken binnen de coalitie. Minister Veldkamp: boos.

UPDATE: Minister Veldkamp is komende week NIET WELKOM in Israël vanwege de uitspraak dat Netanyahu gearresteerd zou worden als hij voet zou zetten op Nederlandse bodem.