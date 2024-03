Ja dat was een nogal in het oog springend loszittend draadje in het onderzoek van de deken naar Khalid Kasem gisteren. De deken schreef dat de suggestie dat er op het kantoor van advocaat Geertjan van Oosten "trucs" werden gebruikt om klanten eerder vrij te krijgen "nergens op gebaseerd" was. Maar, die suggestie is natuurlijk wel door Khalid Kasem gedaan. Weliswaar in een gesprek met Peter R. en Royce de Vries, maar hee, Van Oosten heeft die gesprekken niet opgenomen. Dat heeft Peter R. de Vries wel gedaan, met alle gevolgen van dien. En ra ra politiepet: Van Oosten laat het er niet bij zitten. "Advocaat Geertjan van Oosten laat het er in de kwestie rond oud-advocaat en presentator Khalid Kasem niet bij zitten. Bronnen melden dat hij de deken heeft gevraagd de kwestie rond zijn oud-collega voor de tuchtraad te brengen. ,,Het verbaast mij dat u ervan afweet, maar ik zal niet ontkennen dat ik een klacht heb ingediend.”"