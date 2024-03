Dit mocht u niet weten van Royce de Vries en die prutser van een rechter in Amsterdam, maar mag u wel weten van het Gerechtshof: Khalid Kasem heeft wel degelijk contact gehad met de tot levenslang veroordeelde crimineel Ridouan Taghi. Dat blijkt uit geheime opnames in het bezit van het AD, waar van die prutser van een rechter in Amsterdam niemand het überhaupt over mocht hebben. Maar gelukkig is Nederland een vrij land, en Khalid Kasem is (voorlopig althans) een vrij man. En het is een lieverd, maar daar gaat het nu dus niet om.

Waar het wel om gaat is dat Kasem ervan werd verdacht informatie aan Taghi te lekken, en dat hij in het onderzoek daarnaar voortdurend ontkende dat hij überhaupt contact had met de crimineel. Maar nu heeft hij dus tegen De Vries & De Vries gezegd: "Taghi ken ik goed, natuurlijk." Op de opnames ontkent Kasem dat hij de informatie aan Taghi heeft gelekt, maar uit zijn vorige verklaring over het omkopen van een ambtenaar bleek nou juist dat hij niet de waarheid sprak op de opnames. Als dat nu weer het geval is, zou hij dus weer wel gelekt kunnen hebben naar Taghi. Dit, terwijl BNNVARA, toen GeenStijl daar expliciet naar vroeg, in 2021 nog zei dat er helemaal niks aan de hand was. Ingewikkeld allemaal, maar zeker maatschappelijk relevant. Toch, Royce de Vries? Wederhoor na de breek.