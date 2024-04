Huh dit is er al toch?

Er komt iets geweldigs vernieuwends op de NPO. Een talkshow op de late avond, die afwisselend wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw. Dit komt als vervanger van Op1, dat afwisselend werd gepresenteerd door een geriatrische patiënt en een stofzuigerblik en veertien hersendode boodschappentasjes. Nu denkt u misschien 'er was al een talkshow die afwisselend werd gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroep Pauw' op tv en dat klopt, maar dat was een totaal ander programma! Dat programma begon namelijk om 19:00 uur. En dit programma begint om half elf, dus dat is iets heel anders. Wij hopen vooral dat Hanneke Groenteman permanent als sidekick wordt uitgenodigd om de journalistieke zuiverheid te bewaken.