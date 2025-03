Volstrekt logische uitspraak van een togadragende rechter in een absurde zaak van togadrager Royce de Vries en ex-togadrager Khalid Kasem, aangespannen tegen de togadragers van het OM dat de Rijksrecherche onderzoek laat doen naar de mogelijke oplichtingspraktijken van Khalid Kasem. De Vries en Kasem hadden kennelijk geëist dat bij dat onderzoek geen gebruik gemaakt zou mogen worden van opnames die Peter R. de Vries heeft gemaakt van gesprekken op zijn kantoor. U kunt die gesprekken wellicht, want enkele daarvan lekten ook uit naar GeenStijl. Volgens De Vries en Kasem valt bewijs dat zeer sterke aanwijzingen bevat dat Kasem een cliënt heeft opgelicht (en dat De Vries en zijn vader die oplichting in de doofpot wilden stoppen) namelijk onder het verschoningsrecht van advocaten. Maar dat verschoningsrecht is juist bedoeld om cliënten van advocaten te beschermen.

En nu zegt de rechter dus, in een door het NRC ingezien vonnis na een achter gesloten deuren gevoerde zaak: ja kom nou. "De rechter-commissaris besloot dat drie opnames door het OM voor het onderzoek mogen worden gebruikt. Weliswaar is er sprake van geheimhoudersinformatie maar de waarheidsvinding weegt volgens de magistraat in dit geval zwaarder. De rechter-commissaris wijst op „de essentiële rol van een advocaat binnen de rechtsstaat, het belang van integriteit, het (maatschappelijk) vertrouwen in de advocatuur en de rechtspleging en de nodige maatschappelijke beroering” die het onderzoek rechtvaardigt."

De Vries en Kasem gaan in cassatie. "Kasem, die in december bekendmaakte niet meer terug te keren als presentator bij de omroep BNNVARA, zegt dat „de rijksrecherche het onderzoek van de Deken (een flutonderzoek, GS) dunnetjes wil overdoen. Daar verzetten we ons tegen. Kennelijk wordt niet geaccepteerd dat de Deken zijn volledige onderzoeksrapport vertrouwelijk houdt op grond van de verplichte geheimhouding. Ik heb me maar verzoend met de gedachte dat dit een nachtkaars wordt die lang na smeult.”"

We lezen binnenkort vast in Famous Travel Magazine hoe je deze nachtkaars het beste in een vakantiehuis op Ibiza neer kunt zetten.