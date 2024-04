Naar eigen zeggen heeft de website NU.nl zojuist een bericht over GeenStijl gepubliceerd. Naar eigen zeggen waardeert de website GeenStijl het dat in dit bericht wordt gehyperlinkt naar de publicatie op GeenStijl, zodat mensen zelf kunnen kijken wat er nou precies op GeenStijl staat. Naar zeggen van het AD heeft GeenStijl het gelekte fragment overigens niet van het AD ontvangen, wat naar zeggen van GeenStijl klopt. Naar zeggen van GeenStijl moet u overigens even HIERRR KLIKKEN om te zien waar dit bericht nou eigenlijk over gaat.