Alle ogen op de zwaarbeveiligde bunker in Amsterdam, want na ruim vijf jaar is het eindelijk tijd voor de uitspraak in het omvangrijke Marengoproces tegen Taghi en zijn veertig zestien rovers. Ondanks al het geweld, de bedreigingen en de moorden op de broer, de advocaat en de adviseur van kroongetuige Nabil B., 142 zittingsdagen en zes wrakingen hebben we het gered tot de uitspraak. We zagen het Openbaar Ministerie blunder op blunder stapelen, Taghi vaker van advocaat wisselen dan van onderbroek en vooral heel veel Mohameds, Zakaria's en Saïds die heel erg bekend waren met het fenomeen zwijgrecht. Van de zeventien verdachten hoorden zes (waaronder mocro-opperhoofd Taghi) levenslang tegen zich eisen vanwege betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe en het OM presenteerde aan de rest jarenlange gevangenisstraffen (alle eisen hierrr). En dan krijgen nu te horen hoeveel permanente bewoners de EBI er echt bij krijgt. Tante Belleman is uiteraard van de partij, dus we gaan er even goed voor zitten. Laat die straffen maar komen.

UPDATE: Uitspraak loopt kwartiertje vertraging op.

UPDATE: Daar gaan we dan. Drie keer levenslang. Voor Ridouan Taghi, Saïd Razzouki en Mario R.

UPDATE: Mohamed Razzouki, Achraf B. en Mao R. ontlopen levenslang, maar krijgen wel respectievelijk 27 jaar, 29 jaar en 2 maanden en 15 jaar cel.

UPDATE: De rechtbank ziet Taghi als enige leider van het criminele clubje dat verantwoordelijk is voor "nietsontziend, ontwrichtend geweld".

UPDATE: Bijna alle verdachten krijgen een paar maanden strafkorting omdat het proces zo lang duurde.

UPDATE: Vonnis Taghi zelf lezen kan hierrr en een samenvatting hierrr.

Overzicht:

Ridouan Taghi - levenslang

Saïd Razzouki - levenslang

Mario R. - levenslang

Achraf B. - 29 jaar en 2 maanden

Mohamed Razzouki - 27 jaar

Zakaria el H. - 23 jaar en 4 maanden

Arthur M. - 19 jaar, 3 maanden

Mao R. - 15 jaar en 8 maanden

Walid M. - 15 jaar en 3 maanden

Mohamed el A. - 13 en 7 maanden

Nabil B. - 10 jaar (volgens afspraken kroongetuigedeal)

Zakaria A. - 9 jaar en 6 maanden

Bagdad el H. - 8 jaar en 7 maanden

Zaki Razzouki - 5 jaar en 8 maanden

Mohamed M. - 5 jaar en 6 maanden

Charif el A. - 3 jaar en 8 maanden

Ricardo O. - 1 jaar en 9 maanden