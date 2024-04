Suraj A. vindt zichzelf weliswaar geen verschrikkelijke man, maar dat is hij natuurlijk wel. Anders was hij niet stomdronken achter het stuur gestapt, met 150+ km/u door rood gereden en had hij zijn moordwapen op wielen niet vol in de auto van een onschuldig gezin geboord. Vader dood, moeder dood en dochter (7) ook dood. En Suraj zit levend in de rechtbank waar hij eerder deze maand 12 jaar cel en 10 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid tegen zich hoorde eisen. Gelukkig voor hem en helaas voor de maatschappij betreft het hier een Nederlandse rechtbank waar een blanco strafblad zwaar meeweegt en die vindt dat de hoge eis "met name is gericht op vergelding". De rechtbank is een stuk milder/lakser en laat Suraj wegkomen met slechts acht jaartjes achter tralies en GEEN rijontzegging. Dat betekent dat deze verschrikkelijke man met aftrek van het voorarrest en een vervroegde exit wegens goed gedrag over iets meer dan vier jaar alweer achter het stuur mag kruipen, maar daar hoeven we ons volgens de rechter niet druk om te maken. "Het komt de rechtbank niet zinvol voor om na deze gevangenisstraf ook nog een ontzegging van de rijbevoegdheid vanuit preventief oogpunt op te leggen, waarbij de rechtbank opmerkt dat uit de justitiële documentatie van de verdachte niet blijkt dat hij zich eerder aan buitensporig verkeersgedrag schuldig heeft gemaakt." Nou nou, wat een geruststelling.