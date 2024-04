Doodrijder van het Jaar 2022 en zonnestraaltje Omar Elmekkawi staat vandaag voor de rechter om het uit het leven halen van vier mensen: Regina (39), Wieteke (42), Anke (10) en Erik (8). Omar de debiel reed in z'n gehuurde schooierbak dik 100 km/h te hard, als een mafketel, negeerde eerder al een rijontzegging en was ook al betrokken bij ongelukken in Marokko en Spanje. Daarna werd die gek - meteen weer vrijgelaten natuurlijk - nog eens opgepakt voor drugshandel. Pareltje deze vent! Kom er maar in Saskia: "De officier van justitie vervolgt Omar E. voor dood door schuld in de zwaarste variant: roekeloosheid. Geen doodslag. Ik kan u nu al waarschuwen dat dat onbegrip gaat opleveren over de strafeis die eruit zal rollen. Dat is vrijwel altijd zo in verkeerszaken." Dat wordt lachen. Hier LIVE, later meer.

UPDATE - "Opa Ad verwijt Omar E. ook dat hij na de klap geen eerste hulp verleende aan de slachtoffers, maar vooral bezig was met zijn telefoon, en met het regelen dat spullen uit de auto zouden worden opgehaald."