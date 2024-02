Het net sluit zich rond het drama in Epe, waar in de nacht van zaterdag op zondag een 14-jarig meisje op de openbare racebaan werd doodgereden: er is een 23-jarige doorrijder / doodrijder opgepakt. Eerder communiceerde de politie op zoek te zijn naar een lichtkleurige VW Polo uit 1995-2005. Over het doorrijden en mogelijke opzet kon de politie nog niets zeggen: "Dat is onderdeel van het onderzoek. We zijn aan het kijken of er camerabeelden zijn." Brrrrrrr.