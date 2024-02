Witte tent = foute boel. Een meisje van 14 bibeko te Epe dusdanig van de fiets rijden dat ze dood is, en er dan vandoor gaan. Dan ben je niet alleen een totale laffe achterbakse loser, maar ook genomineerd voor de Casper van Wijngaarden Bokaal (dossier), de enige prijs van Nederland die je NIET op je naam wilt hebben staan - want Het Internet Vergeet Niets. Nu wil het geval dat de Hoofdstraat te Epe een livestreamende camera heeft & nu maar hopen dat ze de beelden 24 uur bewaren, of misschien wel 48 uur. Sterkte.

Update: De politie zoekt een Volkswagen Polo