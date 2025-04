De zak stront van de week is Mateusz Zdziebcok, de totale idioot uit Geleen die (niet voor het eerst) katjelam in de auto stapte om met 127 km/h over een 50-weg te rammen, waardoor de arme Gabriele Barbini geen schijn van kans had. Mateusz heeft nooit een rijbewijs gehaald en reed in 2019 ook al meerdere mensen overhoop - aan dat ongeluk in België hield hij zelf een dwarslaesie over. In de nacht naar 1 september 2024 stapte die debiel maar weer eens stomdronken in de auto, z'n knettergekke vriendin hing zelfs nog kotsend uit het raam, en Mateusz pakte effe wat coke om weer 'helder' te worden. Dat vond de rechtbank een uitstekend idee: "Maar waar het Openbaar Ministerie betoogde dat de Limburger zich aan doodslag schuldig heeft gemaakt, ziet de rechtbank dat anders: dat hij het risico op een dodelijke aanrijding voor lief nam, valt niet te bewijzen. Integendeel. De rechter merkt op dat Z. coke gebruikte ‘om helder te worden nadat hij te veel had gedronken’. Volgens de rechtbank staat dat haaks op de ‘veronderstelling’ dat hij de kans op een dodelijk drama ‘op de koop toe zou hebben genomen’." Vijf jaar cel, waar acht jaar was geëist. Gelukkig heeft een persoon zonder rijbewijs mooi wel een tienjarige ontzegging van de rijbevoegdheid gekregen, dat zal 'm leren, en mocht ú nou iemand de dood in jagen kunt u altijd de coke opvoeren als verzachtende omstandigheid.