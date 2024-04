In de categorie 'ER MAG OOK HELEMAAL NIKS MEER' hebben we weer een mooie want ER MAG OOK HELEMAAL NIKS MEER! De Paardenvierdaagse in Epe is al meer dan 25 jaar het 'grootste en gezelligste recreatieve paardensportevenement van Nederland'. Komen een boel van die paardenfreaks met karretjes door de bossen hobbelen, en aan het einde van het evenement is er een feestelijke intocht in het dorp. Reuring op het plein, iedereen blij, terrassen vol, gezellig. MAG NIET MEER! Omdat er wat vogels eieren uit moeten schijten heeft een of andere regelnicht van de provincie Gelderland een 'Recreatiezoneringsplan' uitgedacht. Dat klinkt net zo kut als dat het is. Evenementen tijdens het broedseizoen zijn vanaf nu: VERBOTEN! Pennenlikker van de provincie tevreden want heel dapper een leuk evenement de nek omgedraaid, de rest verdrietig omdat het maar weer een voorbeeld is dat Nederland een verstikkende en vervelende bureaucratische regeltjeshel is geworden. Maar hey, veel plezier met broeden he, VOGELS.