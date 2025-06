Amalia is de kroonprinses. Prinsessen kunnen alles, zo leren we bij Disney. Paardrijden kunnen ze bijvoorbeeld. Dat is althans wat wij, koningsgezinde, Disney kijkende onderdanen denken. Maar Disney heeft zich nooit verdiept in Nederlandse prinsessen, want dan had die filmfirma wel wokefilms gemaakt over prinsessen die van hun paard flikkeren en hun arm breken. ZO EENTJE hebben hebben wij namelijk. En de gevolgen van zo eentje hebben zijn niet te overzien. Het hele land zat vol verwachting en met kloppend hart te wachten op de zomerfotosessie van de Oranjes van morgen. Maar die wordt nu uitgesteld vanwege Amalia's gebroken armpje. En daarmee krijgt ons land de gewoon weer de volgende tik te verwerken. We hadden al niet eens een kabinet meer, zelfs geen Faber, maar nu wordt ons ook nog de zomerfotosessie afgepakt (bescherm die arme Jeroen Snel snel tegen zichzelf!). Laatste woord is voor de Vader des Vaderlands: "Mijn God heb medelijden met mij en met dit arme volk."