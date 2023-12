Voor iedereen die dacht dat Sinterklaas na de definitieve knieval voor KOZP eindelijk weer een gezellig feest zou worden, voor jong en oud, met tradities, plezier, gezelligheid & pepernoten. Denk opnieuw. Want er is een nieuw verschrikkelijk iets gevonden bij Sinterklaas, namelijk het paard. Nu denkt u misschien: mensen rijden al honderden jaren op paarden, wilde paarden bestaan eigenlijk niet meer, en niemand is zo'n grote dierenvriend als de grote kindervriend maar dat argument gaat het verliezen van ALLE DIEREN ZIELUUUUG, tenminste in de gemeente Zaanstad. "De gemeente wil evenementen waar dieren een rol in spelen niet meer subsidiëren, ook niet als het Sinterklaas is die op de rug van het dier zit." Koekoek (ook een dier, red.).