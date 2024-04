Uw D66-rechters zitten ook in Europa en wel bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat zojuist bepaalde dat de Zwitserse regering met tekortschietend klimaatbeleid mensenrechten heeft geschonden. Hierdoor kan nu werkelijk iedereen bij zijn lokale rechtbank klagen over een gebrekkige klimaataanpak en met deze uitspraak in de hand claimen dat ze diep in hun mensenrechten zijn geraakt. Dat allemaal dankzij een stel boze Zwitserse bejaarden die zijn geïnspireerd door, hoe kan het ook anders, de omstreden Urgenda-uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad. Wij lieten hier zien dat rechters op de stoel van de politici kunnen plaatsnemen en Europa volgt. Iedereen en zijn actiegroep die bij de stembus zijn meerderheid niet kan vinden, marcheert momenteel naar de rechtbank om daar alsnog het eigen gelijk af te dwingen. Wat dat precies gaat betekenen voor regeringen en hun beleid is nog onduidelijk, maar democratischer gaat het waarschijnlijk niet worden. Gefeliciteerd duurzaam doorlekkende klaagbejaarden, de bestuurlijke chaos is nu compleet.