Een massale kraak heeft flatgebouw Klokkenhof aan het Surinameplein in Amsterdam-West veranderd in een broeinest van overlast. Maar liefst 60 woningen zijn gekraakt. ,,Vrienden van mij durven niet meer langs te komen."

Wat willen we? Minder kapitalisme. Waneer willen we het? Nu. Wat gaan we doen om het te bereiken? Gewoon, heel veel drugs gebruiken in woningen van andere mensen, bewoond of onbewoond, de buren op hun bek slaan, een gevechtshond loslaten, onze tanden niet poetsen. The usual, kortom. Een soort Minerva, maar dan uitsluitend met hele gore en lelijke mensen, die er allemaal uitzien alsof ze uit Spanje komen, en niet op de goede manier. Kraken gaat door, ook nadat alle fatsoensgrenzen ruimschoots zijn overschreden. Woningcorporatie Vesteda doet bitter weinig om de rotzooi te voorkomen, van het OM hoef je ook niet veel te verwachten, de gemeente geeft geen sjoege. Anarchie met een hoofdletter 'A' en zo'n debiele cirkel erdoorheen, prachtig hoor.