Stel wij waren studenten, in het bezit van een tentje. Dan zouden wij slechtere ideeën kunnen bedenken dan een kampement opzetten bij de Hoge Raad, die vandaag opnieuw heeft besloten dat minder dan 2% belasting heffen op spaargeld in strijd is met de mensenrechten. Het staat er echt hè: "box 3-heffing nog steeds discriminerend". Discriminatie! Een schending van de mensenrechten! Omdat je een paar 1000 euro moet betalen als je tonnen op je rekening hebt staan. Maar o wee als er ergens een toeslagenouder 300 euro te veel krijgt (of überhaupt iemand die echt arm is wat geld krijgt).

Het resultaat: "Voor de overheidsfinanciën draait het vermoedelijk uit op een miljardenstrop. De Belastingdienst moet aan de slag om bij spaarders en beleggers om de werkelijke rendementen (rente, dividend, huur en koerswinsten) van de afgelopen jaren op te vragen. Een enorme klus, die de door IT-problemen geteisterde dienst nog verder in de problemen brengt."

En dat wordt dus besloten door allemaal rechters, inclusief nota bene de advocaat van Poetin, die de 50 ruimschoots zijn gepasseerd en zelf hoogstwaarschijnlijk allemaal jaarlijks een flinke box 3 belastingaanslag krijgen. Iemand nog een kopje dikastocratie?