In Nederland rooft de overheid iedere maand bijna de helft van uw salaris, maar als de overheid 1,62% van het vermogen van spaarders af komt pakken is dat volgens de bejaarden van de Hoge Raad letterlijk (LETTERLIJK!) discriminatie en een schending van de mensenrechten. Daarom blijven er nu al jaren miljarden op spaarrekeningen van bejaarden liggen en moet het ministerie van Financiën een list verzinnen om alsnog een beetje belasting op vermogen te kunnen heffen. Maar ja, dat is volgens de bejaarden van de Raad van State (die kapot moet, en corrupt is) nu 'te complex voor burgers'. Het is dus niet goed, of het deugt niet. Hadden we nou maar een soort van volksvertegenwoordiging die iedere vier jaar gekozen wordt en kan bepalen hoe en van wie de overheid geld afpakt, dan was soort institutionele sabotage van het primaat van de politiek niet meer nodig. Maar ja.