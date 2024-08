Het is knap dat Holland Casino erin slaagt rode cijfers te draaien omdat de bank in én uit principe nooit verliest. In de basiscursus Hoe run ik een casino u eind jaren negentig vriendelijk aangeboden door PBS en Frank ‘Lefty’ Rosenthal (waar Robert De Niro’s Sam Rothstein uit Casino op gebaseerd is) stelt de in 2008 overleden professioneel gokker dat de uitbater van één pokertafel al onbeperkt geld kan verdienen en de speler altijd verliest (zelfs als die wint): “The general public doesn't understand the strength of gambling, gaming, whether it be a poker table, a slot machine, black jack or craps. It just has such enormous potential, the number is sky high.” Enter Petra ‘Geen bijnaam’ de Ruiter. De Holland Casino-directrice waarschuwt deze week dat het niet goed gaat en dreigt met ‘agressieve campagnes’ om het tij te keren.

Maar eerst: wat levert Holland Casino aan kansspelbelasting op? In 2023 werd volgens het jaarverslag 224,7 miljoen euro gokheffing betaald. Daarnaast maakte het bedrijf 53,8 miljoen euro over van de belastingschuld opgelopen dankzij coronamaatregelen (waardoor er nu nog 194,8 miljoen euro openstaat). Dividend is al jaren niet meer aan de staat, die de eigenaar is, uitgekeerd.

Die kansspelbelasting leverde de staat vorig jaar in totaal een klein miljard euro op, in het Hoofdlijnenakkoord staat dat het nieuwe kabinet de Rien ne va plus-tax gaat verhogen van 30,5 procent naar 37,8 procent. Die ingreep zou de schatkist jaarlijks een extra 202 miljoen euro moeten opleveren.