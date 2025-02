Mooi nieuws voor de ambtenaren van Nederland. De thermostaat kan vandaag wel een graadje hoger en er mag een extra klontje in de koffie want de schatkist kan een meevaller van maar liefst 41.595 euro (5546 keer 7,50) bijschrijven dankzij noeste arbeid van De Volkskrant. Die krant kwam erachter dat er een verschil is tussen het aantal keren dat een Kamerlid dat zijn neveninkomsten niet had opgegeven (2) en het aantal keren dat een Kamerlid daardoor extra belasting moest betalen (1). Allebei die keren is het Kamerlid de heer T. Baudet, die zoals we al wisten niet wil vertellen hoeveel geld hij verdient met het verpesten van stukjes vaderlandse biefstuk. Eind goed al goed, Baudet moet nu alsnog 41.595 euro afdragen over 2021 (en over 2023, maar dat moest ie sowieso). Dat zal 'm leren.