Twintig alinea's. Twintig (!) alinea's. Zoveel ruimte krijgen mensen die vier vakantiehuisjes hebben, mensen die advies geven aan mensen die vier vakantiehuisjes hebben en mensen die nog meer dan vier vakantiehuisjes hebben in de T. om te janken over een uitspraak van de Hoge Raad van vorige week. Nou heeft de Hoge Raad de afgelopen tijd vooral zeurende belastingbetalers gelijk gegeven, maar niet helemaal. Mensen die belastingkorting eisen omdat ze heel weinig winst hebben gemaakt op hun vakantiehuisjes, moeten de waardestijging van die huisjes namelijk meerekenen bij het berekenen van die winst. Nogal wiedes natuurlijk: als je gaat lopen janken om een paar duizend euro belastingkorting omdat je een zielige spaarder bent, en ondertussen je vastgoedportefeuille dik in waarde is gestegen, dan speel je een beetje vals. Want dat feit laten de twee (!) Telegraaf-auteurs en belastingadviseurs in die twintig alinea's buiten beschouwing: je hoeft helemaal geen belasting over het werkelijke rendement van je vermogen te betalen, je kunt namelijk ook gewoon kiezen voor belasting over het forfaitaire rendement. Maar daar was iedereen nou juist zo boos over (en dat vond de Hoge Raad dus diScRiMiNaTiE): dat de belasting niet op het werkelijke rendement was. En nu mogen vakantiehuisjeseigenaren dus kiezen (forfaitair rendement of werkelijk rendement) voor de berekening die voor hen het gunstigst uitpakt. Wat een slachtoffers. Verschrikkelijk gewoon.