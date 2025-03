Wij kunnen dan niet want we hebben een begrafenis maar op 10 april is het voor een select groepje vrijwilligers in en om de Amsterdamse gemeenteraad eindelijk zover. Ze mogen voelen hoe het is om te menstrueren. "Deze simulatie laat zien dat menstrueren zoveel meer is dan een ongemak." Welja. Als het zoveel meer is dan een ongemak, waarom zeuren die wijven er altijd over dan? Ho wacht: "een kans om te leren, om empathie en begrip te ontwikkelen." Welja. Een of ander commercieel "instituut" (opgericht door de schrijvers van het boek Men-struatie, de grote ontkenning) dat geld probeert te slaan uit een "taboe" een paar stickers op je buik laten plakken die pijn doen, is een kans om te leren, om empathie en begrip te ontwikkelen. Vandaar dat al die vrouwen zich tijdens hun menstruatie altijd zo empatisch en begripvol opstellen, we stonden verdomme net op het punt het vuilnis buiten te gaan zetten en we waren heus nog wel een keer van plan de vaatwasser uit te ruimen Samantha.

Hoe dan ook, wat was het punt ook alweer? O ja. Alsof het hier een vacature voor de hoofdredacteur van ON! betreft is de workshop alleen toegankelijk voor MANNEN. Hele emancipatiestrijd voor niks geweest en bovendien worden v/x'en die niet menstrueren zo op een gruwelijke wijze ongewenst verklaard. Gemeente Amsterdam, bedankt.