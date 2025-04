We zijn vier jaar verder sinds de moord op Peter R. de Vries. Rechtszaak verder, Kasem-tapes verder en zelfs een lelijk standbeeld op het Leidseplein verder, maar nu is er toch weer NIEUWS rondom de misdaadverslaggever. Het OM meldt namelijk dat er in het moordonderzoek iemand is opgepakt op Curaçao. Het gaat om een 39-jarige man die geboren is op Curaçao, de Nederlandse nationaliteit bezit en die ervan verdacht wordt een leidinggevende rol te hebben gespeeld in de criminele organisatie verantwoordelijk voor de moord die ons land in 2021 schokte. Het OM is altijd onderzoek blijven doen naar de opdrachtgevers, in die zaak lijkt nu dus schot te zitten.