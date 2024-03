Het geheime vonnis van de Amsterdamse rechtbank in de zaak van Royce de Vries is gelekt naar NRC Handelsblad. En het blijkt inderdaad een nogal bizar vonnis. De rechter heeft de publicatie (over de banden tussen Ridouan Taghi en Khalid Kasem) namelijk verboden omdat door de publicatie Royce de Vries het risico zou lopen dat Taghi wraak op hem zou willen nemen. Nou is Taghi een levensgevaarlijke gek en de veiligheid van Royce de Vries belangrijk, maar waarom dat dan zou moeten betekenen dat er niets meer over Taghi bericht mag worden, vinden wij toch vrij onnavolgbaar. Temeer daar de risico-inschatting gebaseerd blijkt te zijn op een rapport van een met Royce de Vries zaken doende privé-detective.

"De voorzieningenrechter schrijft in het vonnis zijn oordeel mede te baseren op „een deskundigenrapport”, dat Royce de Vries inbracht en dat „het gevaar” volgens de rechter bevestigt. Dit rapport is een „verkorte veiligheidsrisico-analyse” die een privédetective op 17 januari 2024 op verzoek van De Vries heeft opgesteld. De detective, die op de eigen website het advocatenkantoor van De Vries als samenwerkende partner sterk aanbeveelt, concludeert dat een artikel van het AD „directe dreiging” voor Royce de Vries zou opleveren. ,,De publicatie van een nieuw artikel kan leiden tot een uitermate verhoogd risico op een aanslag op zijn leven, aangezien criminelen ten onrechte kunnen denken dat hij betrokken bij en/of de veroorzaker is van de lek”."

Ja kom nou. Dan kun je dus nooit meer iets over Ridouan Taghi schrijven, omdat Taghi je artikel weleens verkeerd zou kunnen begrijpen en hij daarom een aanslag zou plegen. En bovendien bleek uit de uitspraak van het Hof dat volgens het Stelsel Bewaken & Beveiligen het artikel helemaal geen extra risico voor De Vries zou opleveren. De door het AD gepubliceerde artikelen zijn trouwens wel een enorme aanslag op het imago van Royce de Vries, die in een "logboek" van zijn vader vakkundig al het gedoe met de banden tussen Khalid Kasem en criminelen en het onbetrouwbaar gedrag van Kasem heeft verzwegen.

Uit het vonnis blijkt bovendien dat de rechtbank in Amsterdam niet snapt dat de geheimhoudingsplicht voor advocaten, niet geldt voor journalisten. "Aan het voorkomen van de verspreiding van mededelingen waarvan de wet in vertrouwelijkheid voorziet en welke vertrouwelijkheid voor het functioneren van de rechtsbedeling van essentieel belang is, komt groot gewicht toe". Van die redenering heeft het Hof gelukkig gehakt gemaakt.

Waarom de Orde van Advocaten het in godsnaam in haar hoofd haalde om zich in de zaak aan de zijde van De Vries te voegen, is trouwens ook nog steeds onduidelijk. Maar dat de rechtbank dit idiote vonnis geheim wilde houden, dat snappen we dan weer wel. Wat een blamage.