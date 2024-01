De bekende advocaat Royce de Vries spant een kort geding aan. Dat is op zich wat advocaten doen, maar nu gaat het om een kort geding dat publicatie van een artikel in het AD moet voorkomen. U weet wel, het AD is de krant waarin we eerder lazen dat Royce de Vries "We zijn hier iets heel moois aan het opbouwen. En er staat hier een heel mooi kantoor, dat de lijn omhoog ontzettend heeft ingezet. Het zou zonde zijn om de samenwerking te stoppen" toen hij erachter kwam dat zijn kantoorgenoot Khalid Kasem een ambtenaar had proberen om te kopen. Dat doet Royce de Vries naar eigen zeggen omdat zijn veiligheid in het geding is. Wisten wij niet, dat 'veiligheid' tegenwoordig een synoniem is voor 'reputatie'.