Hee. Een keurig persbericht van de keurige Orde van Advocaten Amsterdam over de keurige zaak rond de keurige presentator Khalid Kasem. Maar wat schrijft deken mevrouw mr. B.F.H. Rumora-Scheltema daar nou opeens? Dat de deken uit Midden-Nederland meedoet aan een onderzoek naar Amsterdamse advocaten? Waarom is dat? Zou dat komen omdat deken mevrouw mr. Rumora-Scheltema niet de enige deken in Amsterdam is? Zou het kunnen komen omdat de andere deken in Amsterdam ene mevrouw mr. J.A. Schaap is? En is dat een advocaat die in het verleden regelmatig ene Peter R. de Vries heeft verdedigd? Je weet het niet hè. Het staat niet in het persbericht. Maar je vraagt het je wel af.

UPDATE: Reactie deken via NU.nl: "Het onderzoek vindt plaats samen met de deken van Midden-Nederland. Dat heeft vooral een praktische reden, aldus Rumora-Scheltema. Bij een zaak van deze omvang en grote publieke aandacht is het prettig om van extra expertise gebruik te kunnen maken, laat de Amsterdamse deken weten." Opvallend woordje wel, 'vooral'.