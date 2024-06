Schapie murken kost tegenwoordig zo'n € 300 tot € 450 (dit land is ziek period) maar door RABIATE MOSLIMHAAT zit het er zelfs niet in voor die islamitische mensjes die het wíllen betalen. Liefst 35 families moeten het tijdens het Offerfeest doen zonder flaisj, alleen maar omdat WIJ allemaal van die regeltjes hebben opgesteld om beestjes af te mogen maken. Kan toch gewoon net als in Syrië, huppa bismillah Allah Akbar mes erin en klaar geen gezeik. Maar nee hoor, vreemdelingenhaat, islamofobie, xenofobie, 35 schapen afgepakt, jullie land, alles. "De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalde de schapen weg uit een slachterij in Noord-Holland." Bedankt NVWA jullie hebben 35 islamitische families heel ongelukkig gemaakt.