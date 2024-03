Hoe zat het ook alweer? Richard de Mos is nogal goed bevriend met heel veel mensen in Den Haag en extra goed bevriend met een paar ondernemers die geld geven aan Groepie de Mos aka Hart voor Den Haag aka De Ombudspartij. Dat ging reuze goed, in 2018 won De Mos de verkiezingen en werd hij wethouder. TOTDAT hij van zijn bed werd gelicht en jarenlang vervolgd vanwege omkoping. Daarna won De Mos nog een keer de verkiezingen, en daarna won De Mos (met collega-wethouder Gernaoui en alle andere medeverdachten) keihard zijn rechtszaak. En toen stond iedereen nogal voor paal, want De Mos was uit de coalitie geknikkerd (en kwam ook niet meer terug) en het OM had jarenlang de Haagse politiek gegijzeld. Dus toen kwamen er excuses en een herstelplan kwam er een hoger beroep. Want de geschonden rechtsstaat herstel je pas echt door in je fouten te blijven volharden. Vandaag is de eerste dag van het hoger beroep, Groepie De Mos is in optocht naar het Hof gelopen & Lieke Jongbloed van de T. = erbij.