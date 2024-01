Kan iedereen wel de hele dag zeiken over dat de jeugd van tegenwoordig alleen maar op de smartphones zit te kijken, maar misschien zijn die kiddoos wel keihard aan het werk. In Amsterdam-Zuid bijvoorbeeld, hub voor de early adapters van disruptive technology. "Het komt erop neer dat jongeren vooral leeftijdsgenoten bedreigen en onder druk zetten om een QR-code te scannen en zo geld over te maken. “Tassentrekkerij zie je niet meer, maar online platformen als Tikkie worden nu ingezet om mensen te beroven.”" Tikkie zoals Tikkie bedoeld is. Lui die je niet mag die bij je komen zeiken over geld. Wij zeggen het al langer. De sjeu is er wel een beetje af in deze maatschappij.