Kijk. Je kunt natuurlijk zeggen dat de treinen in Dit Land te kort, te vol, te smerig en vooral te laat zijn. Je kunt ook zeggen dat er wéér een QR-code wordt ingezet om de privacy van mensen, die gewoon ergens heen willen, te schenden. En je kunt al helemaal zeggen dat dit wéér een maatregel is die kleine fraudeurs aanpakt, terwijl allerlei veel groter tuig zijn gang kan gaan met een pakkans die kleiner is dan de vooruitzichten op de jackpot bij de Staatsloterij. Maar. Toch.

Van die mensen die met de trein willen, te begaaid zijn om een kortingsabonnement te hebben en dan zodra ze de wagon binnenlopen angstvallig op zoek gaan naar iemand op wiens korting ze 'samen' kunnen reizen, terwijl ze dus helemaal niet 'samen' reizen, maar alleen maar goedkoper uit te zijn dan iemand anders die WEL de volle mep betaalt, die zijn nu lekker DE SJAAK.