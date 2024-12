Told. You. So.

Bij de NS zijn ze heel erg goed in dingen niet laten lukken. Als je bijvoorbeeld wilt dat een trein rijdt, dan zorgt de NS dat ie stilstaat. Als ie dan toch gaat rijden, dan zorgt de NS dat ie te laat is. En als ie dan eindelijk een keer op tijd is, dan zorgt de NS ervoor dat iedereen hutjemutje in elkaars zweetlucht en telefoongesprekken staat te ademen. 

Dus toen dachten ze bij de NS: we gaan het anders doen. We gaan mensen allemaal prijzen geven, zodat ze denken dat we hier wel iets kunnen. Maar ja. Het blijft de NS. Dus kregen allemaal 'winnaars' een mailtje dat ze een diner met een chefkok aan huis hadden gewonnen (ongeveer 1000 euro waard), maar in plaats daarvan wonnen ze een gratis app (niks waard, hoezo 'winnen' mensen een app, mensen willen helemaal geen app, ze willen juist minder apps, een app in geen prijs, een app, en zeker een gratis app, is een aanval op je privacy, net zoals die hele loterij van 'NS Wintercity' dat is). En nu zegt de NS 'ja sorry foutje jullie krijgen toch die gratis app'. Weet u wie er trouwens wel makkelijk een chefkok aan huis kan betalen? Wouter Koolmees. Die verdient namelijk 458.782 euro per jaar exclusief pensioen en extra bruto pensioentoeslag.