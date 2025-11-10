Geen vreemdeling is ongewenst! Maar soms hebben ze geen verblijfspapieren en zitten ze ook ineens in onze systeemkerkers. En soms knipper je twee keer met je ogen en beslaat deze groep ineens bijna 10% van je hele gevangenispopulatie. Dat overkwam Nederland (waar vorig jaar nog 2000 veroordeelden op vrije voeten waren en gevangenen twee weken eerder vrij kwamen omdat gevangenissen overvol waren, en 70% van alle gevangenen uit makkers met migratieachtergrond bestond). De Telegraaf schrijft: "Op een totaal van 9230 gedetineerden is daarmee zo’n negen procent iemand zonder recht op verblijf in Nederland. In de enige gevangenis die specifiek bedoeld is voor criminele vreemdelingen, de PI Ter Apel, waren het afgelopen half jaar alle 443 cellen bezet." Eén gevangene kost zo'n 399 euro de neus per dag, dus die 800 kosten u dagelijks zo'n 319.000 euro, ofwel zo'n 116 miljoen euro per jaar. Wel ende ja, maar daar zijn we nu eenmaal aan gebonden wegens de 'EXECUTIEPLICHT', aldus het ministerie van Justitie: "Volgens de wet geldt de zogenoemde executieplicht: straffen moeten hier worden uitgezeten, tenzij er sprake is van een overdracht of strafonderbreking." Je gaat je bijna afvragen of een Nederlandse celstraf wel een straf is voor de makkers in kwestie.