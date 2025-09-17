achtergrond

Bij drie gevangenisbewaarders thuis explosieven afgegaan, een vierde buiten inrichting ernstig mishandeld met honkbalknuppel

Onhollandse toestanden die we vooral nog kennen uit NatGeo docu's over de Aryan Brotherhood

In slechts drie weken tijd gingen afgelopen augustus drie explosieven af bij de huizen van gevangenisbewaarders, en is een vierde buiten de inrichting ernstig mishandeld met een honkbalknuppel. Op 2 augustus ontplofte een explosief en werd later brand gesticht bij het huis van een medewerker van de penitentiaire inrichting (PI) Heerhugowaard. Op 20 augustus raakte een bewaarder van PI Krimpen aan den IJssel gewond aan o.a. zijn gezicht toen een explosief afging bij zijn voordeur. In de nacht van 21 op 22 augustus ging een explosief af bij de voordeur van een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Weer daarna werd op 29 augustus een medewerker van PI Alphen aan den Rijn buiten de inrichting het ziekenhuis ingeslagen met een honkbalknuppel. Voor de explosie op 20 augustus pakte politie een paar dagen later een 15-jarige verdachte op.

De Telegraaf schrijft: "Een woordvoerster van DJI zegt niet te kunnen spreken van een trend. ,,Daarvoor is het te vroeg.’’ Op de vraag of er een verband is tussen de diverse aanslagen kan ze niet ingaan. ,,Over individuele casussen laten we ons niet uit.’’ Jannine van den Berg, divisie-directeur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring bij de Dienst Justitiële Inrichtingen spreekt in een statement echter wel van "ernstige agressie en geweld waarmee de vier medewerkers ’buiten de gevangenismuren zijn geconfronteerd (...). We bieden opvang en ondersteuning, doen aangifte en werken nauw samen met politie en justitie." Alweer dient een nieuwe realiteit zich aan.

Tags: gevangenis, bewaarders, thuis
@Spartacus | 17-09-25 | 08:31

