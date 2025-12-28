Er zijn van die mensen, die gun je echt een fijne ontspannen Oud en Nieuw na een jaar hard werken. En je hebt Bas Smit, die zit nu in Marbella terwijl de regen daar met bakken uit de hemel komt. Verschrikkelijk. Die arme Bas. Mensen zien dat harde werken achter al die filmpjes niet (dat moest er nog eens bijkomen zeg, dat we daar ook naar moeten gaan zitten kijken, red.) en nu zien mensen wel dat hij net in Marbella is terwijl het daar keihard regent. Wat een slachtoffer die Bas. En hee. hij zich niet uit het veld slaan. Hij is tenslotte Bas Smit en als het leven Bas Smit citroenen geeft, maakt Bas Smit limonade en zet dat in een reel op Instagram. Gelukkig is hij een Spanjaard op straat tegengekomen die hij naar huis kan brengen, zodat hij dit noodweer tenminste nog naar een beetje content kan converteren. RIP voor de nabestaanden Bas!