Hardnekkig internetcomplotje en brandstof voor George van Houtjes en andersoortige in het konijnhol verdwaalde wappiebotjes: Benjamin Netanyahu zou dood zijn en bovenstaande foto zou van vorige maand zijn. HUUUU. Is natuurlijk niet dood. Wie zoals u wellicht al weet wel dood is, is Ali Larijani, na de ayatollah een van de machtigste mensen van Iran, die bij een Amerikaans-Israëlische aanval uit het leven is getoept. Zo iemand uit het centrum van de macht van de Islamitische Republiek halen is een zeer significante 'overwinning' voor Amerika en voornamelijk Israël, al zijn er ook stemmen die menen dat het alleen maar zorgt voor meer radicalisatie in de top van de piramide.

Wie net als Larijani (ook) geen onderdeel meer zal uitmaken van deze geschiedenis: Joe Kent, een van de topadviseurs (op het gebied van contraterrorisme) van Donald Trump. Hij geeft de pijp aan Maarten: "I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby." Deze Kent werd door NY Times en het penvriendinnetje van de NY Times (NRC) nog gediskwalificeerd als complotdenker en verspreider van desinformatie. Goed dat-ie weg is dus! Later meer, want de IDF kondigde zojuist aan dat Hezbollah voor de 'komende uren' een grootschalige aanval op Noord- en Midden-Israël in petto heeft.

Update 15:35 - Nog maar weer eens een lange verklaring van Netanyahu over de uitschakeling van Laraijani, die hij de 'baas van de bende gangsters' (de Revolutionaire Garde) noemt. "We ondermijnen dit regime in de hoop het Iraanse volk de kans te geven het weg te vagen. Dat zal niet in één keer gebeuren, dat zal niet gemakkelijk gaan. Maar als we volhouden – dan geven we hen de kans om hun lot in eigen handen te nemen." En over het volhouden van de strijd: "Het belangrijkste om een oorlog te winnen is vastberadenheid. Vastberadenheid, vastberadenheid, vastberadenheid. Vastberadenheid van de leiders, vastberadenheid van de commandanten, vastberadenheid van het volk. Wij zijn vastbesloten te winnen, en wij zullen deze dingen bereiken."

Update 15:55 - De grootschalige aanval van Hezbollah die op komst zou zijn wordt verwacht om 19:00 uur lokale tijd, oddly specific. Hoe dan ook, dat is 18:00 uur Nederlandse tijd. Overigens: de vorige keer dat Hezbollah een grote aanval uitvoerde (vorige week) wist de IDF het op voorhand ook al, maar om geen paniek te veroorzaken werd die informatie toen niet gedeeld met het volk. Daar kwam later veel kritiek op.

Update 16:00 - Luchtruim Israël gaat mogelijk dicht ten tijde van de aanval van Hezbollah. En precies om 19.00 uur zal leider Naim Qassem van Hezbollah een speech geven.

Update 16:22 - Kennelijk vindt Israël het nodig om nog meer foto's van Netanyahu rond te pompen maar nu geloven we het wel hoor.

Update 16:27 - De vandaag uitgeschakelde Ali Larijani werd afgelopen september door de VS en Israël nog gezien als de topkandidaat om een regime ná de ayatollahs te leiden. Sinds februari 2026 werd hij echter doelwit: hij riep op tot het keihard neerslaan van de protesten in januari, haalde hard uit naar de VS en Israël, en speelde een belangrijke rol in aanvallen van de Revolutionaire Garde op de Golfstaten. Niet slim, maat

Update 16:32 - Trump haalt op the Truth Social hard uit naar de NAVO-landen die hem niet willen helpen bij de Straat van Hormuz. Trump zag de NAVO al als eenrichtingsverkeer en nu hoeft het voor hem ook niet meer. "WE DO NOT NEED THE HELP OF ANYONE." Werk aan de winkel voor MARX RATTE!

Update 16:37 - Israël mikt nog steeds op een opstand in Iran, maar daar lijkt het op dit moment nog te vroeg voor. Volgens 'senior Israeli officials' zullen Iraniërs die nu de straat op gaan 'afgeslacht' worden door de restanten van het regime. Het regime vertoont volgens Israël nog geen scheuren en zal 'vechten tot het einde'.

Update 16:50 - De VS zouden Syrië hebben gevraagd om troepen naar het oosten van Libanon te sturen om te helpen bij het ontmantelen van Hezbollah, schrijft Reuters. Syrië nog niet enthousiast.